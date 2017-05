Fuvest, Unicamp e Unesp divulgam calendário do vestibular 2018

As universidades Estadual Paulista (Unesp), de Campinas (Unicamp) e de São Paulo (USP) divulgaram nesta terça-feira, 16, o calendário de seus vestibulares para quem pretende ingressar nas instituições no próximo ano. As provas da primeira fase estão marcadas para os dias 15, 19 e 26 de novembro, respectivamente

As inscrições para a Fuvest começam em 21 de agosto e seguem até 11 de setembro. A segunda fase está marcada para os dias 7, 8 e 9 de janeiro.

Já na Unicamp, as inscrições devem ser feitas entre 31 de julho e 31 de agosto. A segunda fase será nos dias 14,15 e 16 de janeiro.

Na Unesp, o período de inscrições vai de 11 de setembro a 9 de outubro. A segunda fase será nos dias 17 e 18 de dezembro. O resultado final dos aprovados na instituição será divulgado em 2 de fevereiro.

Os responsáveis pelos vestibulares dessas instituições se reuniram também com representantes da Unifesp, ITA, PUC-SP e PUC-Campinas para estabelecer em conjunto os calendários de suas provas para permitir que os candidatos interessados possam participar em mais de um processo seletivo.

