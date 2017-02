Fuvest divulga segunda lista de aprovados

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta quinta-feira, 9, a segunda lista de convocados para a Universidade de São Paulo (USP) e para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. No total, foram chamados nesta segunda lista 1.715 pessoas: 1.318 novos aprovados e 398 que tiveram a solicitação de remanejamento atendida.

Os aprovados devem efetuar matrícula presencial nos dias 13 e 14 de fevereiro (segunda e terça-feira da semana que vem), no serviço de graduação da unidade onde foi chamado.

Para a USP, é preciso entregar a seguinte documentação: (1) certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, com respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia); (2) documento de identidade oficial (uma cópia); (3) foto 3 x 4 com menos de um ano.

Para a Santa Casa são necessários: (1) comprovante de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar; (2) documento de identidade - RG; (3) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; (4) duas fotos 3 x 4 recentes.

