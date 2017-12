Fuvest divulga notas de corte da 1ª fase do vestibular 2018

A Fuvest, responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP) e da Santa Casa divulgou, nesta sexta-feira, 8, as notas de corte do vestibular necessária para o acesso à segunda fase do vestibular 2018. As notas podem ser consultadas no s - Imagem: Correio Braziliense

A Fuvest, responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP) e da Santa Casa divulgou, nesta sexta-feira, 8, as notas de corte do vestibular necessária para o acesso à segunda fase do vestibular 2018. As notas podem ser consultadas no site da Fuvest.

A maior nota continua sendo de medicina (76), seguida por medicina de Ribeirão Preto (72) e em terceira lugar, medicina de Bauru (69). Para os "treineiros" de Humanas, Biológicas e Exatas, as respectivas notas de corte são: 44, 46 e 48.

Serão convocados 19.690 candidatos, que disputarão 8.402 vagas em cursos oferecidos pela USP. Incluindo os treineiros, o total geral de convocados será 21.790.

A divulgação da lista com os nomes dos aprovados para a segunda fase do exame e dos respectivos locais de prova ocorrerá no dia 18 de dezembro, no site da Fuvest.

Os endereços para a realização do exame não serão, necessariamente, os mesmos da primeira fase. As provas vão ocorrer de 7 a 9 de janeiro de 2018.