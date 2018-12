Fuvest divulga aprovados para segunda fase do vestibular de 2019

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), organizadora do vestibular da Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta segunda-feira, 10, a lista de convocados para a segunda fase do vestibular e os respectivos locais de prova. Confira a lista aqui no endereço a seguir: (https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest_2019_convocados_segunda_fase_geral.pdf)

As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 6 e 7 de janeiro de 2019. No domingo, dia 6 de janeiro, haverá prova de Português, com 10 questões, mais Redação. Na segunda-feira, 7 de janeiro, a prova contém 12 questões de disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

Para a realização do exame, é obrigatório apresentar documento original de identidade (com foto) e levar caneta esferográfica tinta azul. As escolas abrirão os portões às 12h30 e às 13h (horário de Brasília) os mesmos serão fechados. Cada prova terá a duração de quatro horas.

A fundação recomenda que o candidato visite o local de prova com pelo menos um dia de antecedência. Para quem for realizar provas fora da cidade em que reside, é importante viajar com a necessária antecedência, por precaução.

A USP está disponibilizando no vestibular Fuvest 8.362 vagas divididas por modalidades de Ampla Concorrência, Escola Pública e Escola Pública PPI (autodeclarados pretos, pardos e indígenas).