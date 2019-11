Futuros procuradores da PGE são recebidos por Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel

Nesta terça-feira (5), os futuros procuradores do Estado, que tomarão posse no dia 25 de novembro, foram apresentados – em uma rápida reunião – para o governador, Reinaldo Azambuja; o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; e o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa.

Acompanhados pelos procuradores-Gerais de Estado Adjuntos, Márcio André Batista de Arruda (Contencioso) e Ivanildo Silva da Costa (Consultivo) e pela procuradora e atual consultora legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia, os cinco futuros procuradores puderam ouvir do governador o quão relevante é a carreira que estão prestes a assumir.

“Considero a função de procurador como a de um guardião. Vocês serão e farão a guarda da coisa pública, do bem público, pelo menos, para os próximos 30 anos. Então, a responsabilidade, dedicação e comprometimento de vocês e da PGE é imensa com o Estado e com a sociedade”, afirmou o governador.

Na ocasião, o secretário Riedel disse sobre a importância do desafio e da responsabilidade pela nova função. “Passar em um concurso é digno de orgulho, ainda mais em um cargo disputado como é o de procurador do Estado. Em especial, neste momento, no qual o grau de responsabilidade e compromisso do serviço público é cobrado e acompanhado pela sociedade sul-mato-grossense”.

Ele ainda comentou sobre o atual cenário de Mato Grosso do Sul. “Somos um Estado jovem. Vocês também são jovens e o que precisamos é de comprometimento, agilidade, rapidez, responsabilidade e consciência na condução dos trabalhos que já vem sendo realizado pela equipe da PGE na qual temos muita confiança. Queiram desempenhar o melhor serviço possível”, finalizou o secretário da Segov.

Já o presidente da ALMS, Paulo Corrêa, afirmou da parceria do Executivo e do Legislativo para os profissionais. “Respeito muito o trabalho da PGE, dos procuradores do Estado em defender a causa pública. Estou feliz em presenciar a chegada de mais procuradores. A Assembleia e o Governo do Estado trabalham juntos em prol da sociedade sul-mato-grossense”.

Possse

A posse dos novos procuradores será realizada no dia 25 de novembro, no auditório Germano de Barros, do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

No ato da cerimônia tomarão posse Henri Dhouglas Ramalho, André Lopes Carvalho, Jéssica Campos Savi, Natalie Brito Garcia e Vinícius Spindola Campelo.

Todos os futuros procuradores estão ansiosos pelo evento e dispostos e receptivos para os novos desafios. Após o ato de posse, os novos procuradores passarão por uma semana de acolhimento na Procuradoria-Geral do Estado em que terão acesso aos sistemas, procedimentos e aprendizado prático para o exercício e cumprimento da função.

Karla Tatiane – Procuradoria-Geral do Estado (PGE)

Fotos: Chico Ribeiro