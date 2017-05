http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/05/19.05.17-REUNIÃO-GÁS-PORTAL.mp3

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda em Florianópolis, Santa Catarina, para discutir a destinação do gás natural ao mercado consumidor. O encontro com o tema “Janela 2020: O Suprimento de Gás Natural para a Região Sul do Brasil e Mato Grosso do Sul”, vai contar com a participação de integrantes da União Internacional do Gás, considerada a principal entidade do setor no mundo.

Na oportunidade, governadores integrantes do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) e representantes das empresas de gás vão discutir a aquisição e o fornecimento do produto pela Bolívia – que atualmente é o principal provedor do gás natural a Mato Grosso do Sul e aos estados da região sul, conforme explica o governador.

No último dia cinco de maio, os dirigentes do Codesul, assinaram junto ao governo boliviano um memorando de entendimento que criou grupo de trabalho responsável por conduzir as negociações para novo contrato de suprimento de gás natural aos estados. Reinaldo Azambuja explica que a estratégia vai ser benéfica para todas as regiões que distribuem o gás.

O encontro em Florianópolis acontece entre os dias 20 e 23 de maio.

