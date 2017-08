Futebol masculino do Brasil é eliminado da Universíade ao perder para Itália

A seleção brasileira de futebol masculino foi eliminada da Universíade de Taipei após uma derrota de 2 X 0 para a Itália. As duas seleções disputavam uma vaga na segunda fase da competição, para a qual a Rússia se classificou em primeiro lugar.

O Brasil teve maior posse de bola e se classificaria caso empatasse, mas um gol do italiano Taviani aos 31 minutos do segundo tempo tirou a vaga do time verde-amarelo. Os italianos ampliaram o placar nos acréscimos, com um gol do aluno-atleta Tavo.

O técnico Silvio Nicoladelli avaliou que o Brasil jogou melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu finalizar e viu a situação se inverter no segundo. A intensidade do vento no Estádio da Universidade Católica de Fu Jen também teve influência, na opinião dele.

"A Itália no segundo tempo foi melhor e conseguiu nos encurralar com a ajuda do vento, e faltou qualidade um pouquinho para a gente recuperar essa bola, colocar no chão, jogar e colocar o time no campo de ataque".

O capitão do time, João Vitor Ladeia, lamentou a derrota e disse que faltou a equipe achar o caminho do gol no segundo tempo.

"Infelizmente, nosso propósito de jogo não conseguiu se encaixar e eles foram muito felizes achando o gol no segundo tempo".

O Brasil estreou na Universíade com derrota de 3 X 2 para a Rússia e venceu os Estados Unidos por 5 X 0 no segundo jogo.

*O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU)

