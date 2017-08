Futebol feminino do Brasil derrota Colômbia por 17 a 0 na estreia da Universíade

A seleção brasileira de futebol feminino começou a Universíade de Taipei com uma goleada de 17 a 0 sobre a Colômbia. Para o técnico Mauricio Moraes Salgado, as brasileiras conseguiram o resultado mantendo um ritmo forte mesmo quando a vitória já parecia garantida, o que serve de preparação para enfrentar adversários mais duros, como o Japão, a Rússia ou China.

"O mais importante é fazer um jogo sério o tempo todo. A gente conseguiu imprimir o ritmo que a gente queria", disse o técnico depois da partida. "A gente sabe que esse resultado não diz o que é a competição. Nenhuma atleta nossa está iludida ou com empolgação acima do normal."

A vitória começou com um gol por volta dos sete minutos do primeiro tempo. Quando o segundo foi marcado logo em seguida, o time da Colômbia se desestruturou, na avaliação de Marcelo.

"A gente sabia que a Colômbia é debutante na competição e que a gente era favorito para esse jogo, mas foi acima do que a gente esperava," disse.

Estudante de educação física da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, em Santa Catarina, Tuani Lemos Ramos está em sua terceira Universíade e conta não se lembrar de um resultado tão elástico.

"A gente conseguiu fazer um jogo bem rápido, virar bastante bola e chegar muito no campo delas. A gente conseguiu imprimir o nosso ritmo de jogo. Fizemos gols de vários jeitos que a gente vinha treinando e isso é muito positivo".

A jogadora alerta que o próximo jogo, contra o Japão, já colocará o Brasil diante de um dos favoritos ao título do mundial universitário. "A gente tem que focar no que a gente tem de bom e tentar anular o que elas têm", planeja ela para a partida do dia 22.

Derrota para a Rússia

O time de futebol masculino do Brasil também estreou hoje na Universíade, mas perdeu em seu primeiro confronto, contra a Rússia. Os adversários chegaram a abrir 2 a 0 no placar, e o Brasil conseguiu o empate, porém a Rússia marcou o último gol nos minutos finais.

O técnico Silvio Nicoladelli lamentou a derrota, que considerou "dolorida" pela expectativa que se tem sobre o time do Brasil. Para ele, a atuação deveria ter sido mais ofensiva. "Precisamos fazer um jogo mais agudo e mais em direção ao gol. Pecamos nisso."

Os Estados Unidos são o próximo adversário do futebol masculino, no dia 21, e a classificação do Brasil para a segunda fase do torneio depende de vitória. "A gente fica em uma situação limite para o próximo jogo. A Rússia joga com sobra a segunda partida e a gente precisa vencer a próxima e a terceira para ter condição de classificação".

*O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Desporto Universitário

