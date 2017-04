Furb vai apurar foto de alunos de Medicina com alusão a órgão sexual feminino

A Universidade Regional de Blumenau (Furb), no norte de Santa Catarina, informou nesta terça-feira, 11, que vai apurar o envolvimento de cinco universitários do último ano de Medicina que aparecem em uma imagem fazendo gestos com as mãos em alusão ao órgão sexual feminino. A instituição instaurou uma comissão para apurar o caso.

Na imagem, um jovem está de jaleco, e dois usam estetoscópios. Segundo a Furb, a imagem foi feita no Teatro Carlos Gomes, no centro de Blumenau. Não há informações sobre a data da foto.

"Ao tomar conhecimento de imagem veiculada nas redes sociais de alguns estudantes em postura ofensiva à sociedade, incompatível com os valores que regem a nossa instituição, repudia o episódio", disse a universidade, em nota.

Espírito Santo

O caso em Blumenau se assemelha à imagem de sete estudantes de Medicina da Universidade Vila Velha (UVV), no Espírito Santo, que posaram com o jaleco do curso, calças arreadas e fazendo gesto com as mãos em que remetem ao órgão sexual feminino. Publicada no Instagram, a fotografia causou indignação.

Após viralizar, a imagem foi bombardeada com comentários pedindo a punição dos universitários. O autor da foto foi um dos estudantes que também estava no local.

Procurada, a UVV informou, em nota, que repudia a ação dos estudantes e que será instaurada uma comissão de sindicância para apuração dos fatos.

Já o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) informou a realização, nesta segunda-feira, 11, de uma reunião com a coordenação do curso de Medicina da instituição de ensino. Segundo o CRM-ES, ficou definido que a universidade aplicará punição compatível com o ocorrido.

