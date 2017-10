Furacão Nate se enfraquece e vira tempestade tropical nos EUA

O Furacão Nate, que se movimenta ao longo da costa dos Estados Unidos no Golfo do México, se enfraqueceu e foi rebaixado para a categoria de "tempestade tropical" neste domingo, após provocar deslizes de terra em Biloxi, no Mississippi.

Segundo o Centro Nacional para Furacões, é esperado que Nate se enfraqueça ainda mais à medida que deixe o mar e avance em direção ao Alabama.

A tempestade trouxe fortes chuvas e ventos à região, mas não deixou mortos ou feridos. Em sua passagem pela América Central, Nate fez 21 vítimas.

Anteriormente, os Estados de Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida declararam estado de emergência para se preparar para a passagem do furacão. Parte dos moradores de Mississippi e Nova Orleans foram retirados de suas casas.

No domingo, a tempestade trouxe ventos de até 112 quilômetros por hora, segundo o Centro para Furacões. Perto de Biloxi, foram rajadas até 130 quilômetros e Cerca de 25 centímetros de chuva que causaram os deslizamentos. Fonte: Associated Press.W

