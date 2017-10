Furacão Nate deve atingir categoria 2 nas próximas horas ao tocar Golfo dos EUA

O furacão Nate deve se fortalecer e atingir a categoria 2 assim que atingir a Costa do Golfo dos EUA nas próximas horas.

O Centro Nacional de Furacões em Miami informou que os ventos estavam sustentados a 150 km/h e o centro do furacão com ventos de 285 km/h em direção ao sudeste da foz do rio Mississippi.

Além dos avisos de furacões e avisos de tempestade tropical já existentes ao longo de um largo trecho da Costa do Golfo, um novo aviso de tempestade tropical foi

emitido na Florida a partir do leste da linha de Okaloosa-Walton County até Indian Pass.

O governador da Louisiana, John Bel Edwards, disse neste sábado que o presidente americano, Donald Trump, aprovou a declaração de estadp de emergência pré-desastre para 17 regiões do estado.

A região de Lafourche, na Louisana, é a mais recente a pedir para que os moradores deixem suas casas. Autoridades também decretaram retirada obrigatória de parte da cidade de Golden Meadow neste sábado de manhã.

A Agência de Gerenciamento de Emergência do Mississippi anunciou a abertura de abrigos na costa. Alabama também disponibilizou abrigos para moradores do litoral. Fonte: Associated Press

