Furacão Maria volta para categoria 3 e atinge República Dominicana

O furacão Maria, que voltou à categoria 3 nesta madrugada, atingiu a República Dominicana no começo desta quinta-feira e deve passar perto da ilha Turks e Caicos no fim do dia e, na sexta-feira, pelas Bahamas, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, declarou situação de desastre nas Ilhas Virgens após o furacão Maria. A medida, tomada por Trump no começo desta quinta-feira, torna o financiamento federal disponível para a região.

O furacão Maria já chega a 185 quilômetros por hora e o Centro Nacional de Furacões afirmou que um fortalecimento dele ainda pode ocorrer nos próximos dias. Maria fez ao menos 10 vítimas no Caribe.

Enquanto isso, Porto Rico tenta se reerguer após o furacão ter destruído boa parte do território americano na quarta-feira. Fonte: Associated Press.

