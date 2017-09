Furacão Maria ganha força e é elevado para categoria 4

O furacão Maria ganhou força e foi elevado para categoria 4, a segunda mais potente entre todos os níveis.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, em Miami, a tormenta está crescendo com força à medida que se aproxima da terra. Espera-se que o olho do furacão passa próximo à ilha de Dominica na noite desta segunda-feira.

O centro chamou a tempestade de "extremamente perigosa", com ventos máximos sustentados de 215 quilômetros por hora. Um aviso de furacão foi emitido para Porto Rico, Vieques e Culebra. Fonte: Associated Press.

