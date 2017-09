Furacão Irma é reduzido para categoria 4, mas continua perigoso

O furacão Irma passou da categoria 5 para a 4 na manhã desta sexta-feira, mas continua sendo uma tempestade perigosa, com ventos sustentados de cerca de 250 quilômetros por hora.

O número de pessoas mortas pelo Irma na região do Caribe subiu para pelo menos 11, após o furacão atingir as Ilhas Turcas e Caicos.

Furacão mais poderoso já registrado no Oceano Atlântico, o Irma poderá chegar ao sul do Estado americano da Flórida na tarde de domingo (10), depois de passar pela costa norte de Cuba amanhã, segundo previsões de meteorologistas. Fonte: Associated Press.

