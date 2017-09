Furacão Irma é reduzido para categoria 3, com ventos de aproximadamente 200 km/h

O furacão Irma foi reduzido para categoria 3 nesta manhã, com ventos de aproximadamente 200 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês).

No entanto, o NHC estima que o furacão deve ganhar força novamente ao se dirigir para o sul do estado da Flórida. O furação deve atingir a região de ilhas Florida Keys no domingo pela manhã e o sudoeste à tarde, principalmente a região de Tampa.

De acordo com autoridades de gestão de emergências da Flórida, pelo menos 51 mil moradores estão divididos em aproximadamente 300 abrigos.

A maioria dos que estão em abrigos estão no sudeste da Flórida, que inicialmente

parecia ser o alvo principal da tempestade antes que a previsão mudasse para o oeste.

Mais de 15 mil pessoas estão alojadas em Palm Beach County, enquanto Broward County tem cerca de 13 mil pessoas alojadas.

A ameaça do furacão Irma levou as autoridades estaduais e locais a pediram que 5,6 milhões de residentes deixassem suas casas na Flórida. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press

Veja Também

Comentários