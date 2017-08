Furacão Franklin toca terra na costa do México

O furacão Franklin chegou à costa central do Golfo do México no início desta quinta-feira e ameaça gerar enchentes e deslizamentos em uma montanhosa região do país. O fenômeno pode gerar chuvas e ventos fortes, embora já tenha se enfraquecido para tempestade tropical.

Franklin se fortaleceu para se tornar o primeiro furacão da temporada do Atlântico na quarta-feira, na categoria 1. Mais cedo nesta semana, ainda como tempestade tropical, Franklin fez uma entrada relativamente branda na Península do Yucatán.

Autoridades em Veracruz determinaram que as aulas sejam canceladas nas escolas públicas como medida de precaução. As escolas são frequentemente usadas como abrigos para tempestades no México.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que Franklin já se enfraqueceu para a categoria de tempestade tropical nesta manhã, com ventos máximos sustentados próximos de 113 quilômetros por hora. Deve haver um enfraquecimento maior e o fenômeno deve se dissipar no fim da quinta-feira ou no início da sexta-feira. O olho dele estava 121 quilômetros ao sul de Tuxpan, no México, e se movia rumo ao sudoeste, a 24 quilômetros por hora. Fonte: Associated Press.

