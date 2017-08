Funtrab vai suspender atendimento para capacitação dos servidores

Com o objetivo de oferecer mais agilidade e qualidade no atendimento da população campo-grandense, servidores da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) vão passar por treinamento com duração de uma semana.

A capacitação está marcada para acontecer entre os dias 7 e 11 de agosto, e em razão disso, o local terá os serviços de atendimento ao público temporariamente suspensos neste período.

As atividades vão ser retomadas normalmente no próximo dia 14 de agosto.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

