Funtrab retorna atendimento ao público com 125 vagas na Capital

Campo Grande(MS) – Após uma semana de treinamento para atualizar os servidores da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), tanto da Capital como de outros municípios, referente às novas normas de procedimento, a Fundação retorna ao seu atendimento com elevado número de pessoas na Casa do Trabalhador em Campo Grande.

Nesta segunda-feira(14.8), a Funtrab disponibiliza 125 oportunidades de empregos, com destaque para:

farmacêutico(7);

farmacêutico em Bioquímica Clínica(1);

açougueiro(15);

chapista de lanchonete(4);

costureira de máquinas industriais(10);

desossador (20);

zelador de edifício(1).

Devido à necessidade que o trabalhador tem em relação às vagas de emprego, habilitação de Seguro-Desemprego, acesso ao microcrédito, a quantidade de usuários dos serviços disponibilizados pela Funtrab superou a média diária de atendimentos. Entretanto, a agilidade demonstrada pelos servidores está sendo maior para que os trabalhos tenham um fluxo rápido e eficiente.

Os candidatos às vagas de empregos devem realizar cadastro à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab- MS)

Foto: Xuxa

