Funtrab realiza ação do emprego nas 31 “Casas do Trabalhador”

Uma grande ação, realizada simultaneamente, nas 31 “Casas do Trabalhador” será realizada pela Funtrab nesta quarta-feira, dia 15, feriado nacional.

Neste dia serão oferecidos atendimentos aos trabalhadores, com intermediação de mão de obra, entrada ao benefício do Seguro-Desemprego e a emissão de Carteira de Trabalho no horário das 7h30 às 13h30, conforme explicou o diretor presidente da Funtrab Wilton Acosta.

No Estado tem cerca de 120 mil trabalhadores desempregados, o intuito é facilitar a busca do trabalhador por uma oportunidade de emprego, para isso os servidores públicos farão uma força tarefa, para captação de vagas de empregos com os empresários.

Os municípios onde ocorrerão as ações são: Campo Grande, Aparecida do Taboado, Aquidauna, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquirai, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Três Lagoas.

O trabalhador que se interessar pelos serviços poderá ser atendido em uma das Casas, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)