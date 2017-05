Funtrab promove exposição e comercialização de trabalhos artesanais em shoppings

Campo Grande(MS) – De quinta-feira a sábado (11 a 13.5), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) promove a ‘Expotrab Dia das Mães’, na Capital. O evento acontece, simultaneamente, nos shoppings Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês, das 10h às 22h, e contará com a exposição e comercialização de trabalhos artesanais.

A oportunidade de compras é para as pessoas que apreciam trabalhos manuais e também aquelas que optam por uma alimentação saudável. Serão expostos diversos produtos dentro desse segmento, em espaços agradáveis para visitação e descontração.

O intuito da Expotrab é fomentar o trabalho e a geração de renda, com a parceria da Associação dos Artesãos de MS (Artems), Associação dos Micros Empreendedores Individuais (AMI) e Federação dos Artesãos de MS (Fenart).

Serviço

Data: 11 a 13 de maio

Horário: das 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês (avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 Parque dos Novos Estados)

Shopping Norte Sul Plaza (avenida Ernesto Geisel, 2.300 Joquei Club)

Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab)

Foto: Divulgação

