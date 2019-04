Funtrab oferece 895 vagas de emprego para Mato Grosso do Sul

A semana começa com 895 oportunidades de emprego em diversas áreas no Estado. A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 141 oportunidades na Capital e 754 no interior.

Entre as vagas com maior oferta na Capital, estão a de contagem de estoque com 10, costureira de máquinas industriais com 5 e vendedor interno também com 5. Em Campo Grande os interessados devem procurar a Funtrab, na rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h às 17h.

Já nos municípios do interior os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima da sua residência.

Em Sonora são oferecidos o maior número de vagas com 399 no total sendo 145 para operadores de maquinas agrícolas, 98 para motoristas de caminhão e 25 para operadores de colheitadeiras, entre outras.

Bataguassu está com 30 vagas e todas para auxiliar de produção. Costa Rica tem 54 vagas e há oportunidade de emprego para atendente de farmácia, motorista de caminhão e operador de maquinas, dentre outras.

Todas as oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues