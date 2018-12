Funtrab oferece 163 vagas para Campo Grande nesta semana

Campo Grande (MS) – A semana que antecede o Natal começa com 163 vagas oferecidas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), na Capital. É a oportunidade para quem está em busca de emprego garantir o presente tão desejado ao longo do ano: um trabalho com carteira assinada.

As vagas são para atuar em diversos setores. Alguns dos destaques são: analista de marketing (1), advogado (1), auxiliar de linha de produção (12), balconista de açougue (10), classificador de grãos (8), operador de telemarketing ativo (20) e pizzaiolo (1).

Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, na rua 13 de Maio, 2.773 Centro. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para o cadastro, os candidatos precisam levar os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho – homens também precisam levar a carteira de reservista.

A lista completa de vagas de emprego oferecidas pode ser conferida na página da Funtrab.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)