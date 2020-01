Funtrab oferece 15 vagas temporárias para auxiliar de logística

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira(22), a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) realiza processo seletivo para o preenchimento de 15 vagas temporárias de auxiliar de logística.

São vagas temporárias (90 dias) que dependerão do desempenho do contratado, com possibilidade de efetivação. Será para realizar todas as atividades do setor de logística de medicamentos, é necessário ter noções de informática e no mínimo, seis meses de experiência (não comprovada em Carteira). O candidato pode ter ensino médio incompleto ou fundamental completo. Além do salário de R$ 1.133,00, o contratado tem direito ao vale-transporte.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Todos os serviços são gratuitos. Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Não serão aceitos cadastros por telefone ou currículos por e-mail.