Funtrab de Dourados volta a atender dois dias por semana

A partir desta segunda-feira(14), o trabalhador de Dourados contará novamente com atendimento da Funtrab que deslocará servidores dois dias por semana (às segundas e terças-feiras), para prestar serviços emergencialmente, até que se reestabeleça, em caráter definitivo, o funcionamento da Casa do Trabalhador do município.

Assim sendo, após o atendimento em sistema de mutirão realizado na semana passada, quando cerca de 500 pessoas estiveram na Casa, volta a funcionar o Balcão de Empregos e todos que necessitarem de encaminhamento às vagas de trabalho, microcrédito, habilitação ao Seguro-Desemprego, por exemplo, terão atendimento na avenida Weimar Gonçalves Torres, 1680.

“Não poderíamos deixar a população de Dourados sem atendimento. Por isso, decidimos que, todas as semanas, assim que tivermos possibilidade de voltar o trabalho à normalidade, disponibilizaremos servidores em, pelo menos, dois dias por semana para minimizarmos a demanda reprimida no município”, explica o diretor-presidente da Funtrab, Wilton Acosta.

De acordo com o calendário estabelecido, neste mês de agosto, o atendimento está programado para os dias 14 e 15, 21 e 22 e também 28 e 29. Enquanto isso, todos os esforços estão sendo feitos no sentido de treinar novos servidores que possam, no mais breve tempo possível, levar a Casa do Trabalhador de Dourados a oferecer atendimento pleno.

