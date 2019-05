Funsat realizará Triagem de Enfermeiros para Grande Hospital de Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho – FUNSAT, em parceria com uma empresa do Ramo Hospitalar está selecionando Profissionais formados em Enfermagem para compor quadro de funcionários. Interessados devem comparecer para triagem até o dia 08/05/2019 até às 14 horas.

Enfermeiros

Os requisitos obrigatórios para concorrer a vaga é possuir Ensino Superior Completo em Enfermagem; Pós-graduação cursando na área hospitalar; ter disponibilidade de horário e COREN ativo.

Atribuições: Prestar assistência ao paciente; Desenvolver visão global do cuidado; Coordenar a equipe de técnicos de enfermagem e atividades desenvolvidas; realizar a SAE e procedimentos privativos do enfermeiro; avaliar necessidades e organização do setor.

A remuneração e benefícios serão informados no ato da entrevista.

Os interessados devem comparecer munidos com documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de trabalho, para preenchimento de cadastro no sistema.

Serviço:

A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os (as) interessados (a)s devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e Comprovante de residência. A Funsat atende de 2ª a 6ª feira, das 7 às 17 horas.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).