Funsat realiza Análise Curricular para vaga de Coordenador de Vendas e Engenheiro Civil

A Fundação Social do Trabalho realizará Análise Curricular de profissionais com experiência em c oordenação de equipe de v endas para o ramo atacadista do segmento de Perfumaria e Cosméticos.

Requisitos Obrigatórios: Nível superior completo; Experiência em vendas e supervisão de equipes; Conhecimento no Pacote Office e liderança. Atribuições: realizará acompanhamento de rotas e indicadores de vendas.

Remuneração: Salário Fixo (em torno de R$ 3500,00), mais produtividade (baseada no atingimento de metas da equipe) Benefícios: Plano de saúde, Cartão corporativo e Seguro de vida.

Engenheiro Civil

Requisitos Obrigatórios: Conhecimento com supervisão de obras, vivência no canteiro de obras. Total disponibilidade para viagens. Ter carro e CNH ’B’.

Atribuições: Fiscalizar obras; acompanhar a execução das atividades da equipe; acompanhar orçamentos e demais atribuições da função. Remuneração: R$ 5000,00 Benefícios: Serão informados na entrevista.

Os profissionais interessados e que possuírem os conhecimentos e experiência descritos acima, devem comparecer para entrega de currículos na Funsat, entre os dias 14 e 16 de maio, das 8h as 10h e das 13h30 as 16h, na Sala CIE (2º andar). No entanto, os candidatos ao perfil de Engenheiro Civil devem comparecer até as 12h de terça-feira (15/05).

Comparecer munidos com documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho, para preenchimento de cadastro.

A Funsat está localizada no endereço: Rua 14 de julho, 992. Próximo a Igreja Ortodoxa. Bairro Centro.

Em caso de dúvidas, entre em contato no telefone 3314-3089.