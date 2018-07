Funsat realiza análise curricular para cargos de supervisão em empresa do ramo educacional

A Prefeitura Municipal de Campo Grande através da Fundação Social do Trabalho (FUNSAT) em parceria com Grupo Educacional, seleciona profissionais com experiência nos cargos de Supervisão de equipe de atendimento e Supervisão Pedagógica. Abaixo segue detalhes sobre especificações dos cargos.

Para a vaga de Supervisor de Atendimento ao Cliente, o profissional irá supervisionar diretamente, liderar e motivar a equipe de trabalhadores que prestam serviços de atendimento ao público ou coletam informações e documentos, irá planejar e administrar o trabalho da equipe, definir rotinas de trabalho, identificar prioridades e suprir materiais e equipamentos para execução dos serviços, bem como o seu desenvolvimento profissional. Os Requisitos Imprescindíveis é possuir ensino médio completo e ter experiência comprovada em carteira.

Já a vaga de Supervisor Pedagógico o profissional irá implementar a execução, avaliar e coordenar a (re)construção do projeto

pedagógico de escolas de educação infantil e ensino médio com a equipe escolar. Irá também acompanhar o desenvolvimento das atividades, viabilizando o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a

ela vinculadas. Os requisitos é estar cursando Pedagogia ou possuir superior Completo em Pedagogia. É necessário ter habilidade no manuseio de equipamentos de informática, possuir experiência comprovada no cargo com registro em carteira ou por meio de referências. Preferencialmente que tenha atuado na rede de ensino privado. Possuir boa relação interpessoal e noções administrativas. O valor salarial é superior a R$ 2000,00 (valor correto será informado no ato da entrevista com a Equipe de recrutamento e seleção do grupo educacional).

Para os Profissionais que se enquadrem nestes perfis, podem entregar o currículo para análise de seleção, nos dias 18 e 19 de julho (quarta e quinta-feira), das 8h às 16h, na FUNSAT

(Fundação Social do Trabalho), localizada na Rua 14 de julho, 992.

Entregar currículos na recepção da Sala CIE – 2ª andar. Levar Documentos pessoais:

RG, CPF, Carteira de Trabalho e Número do PIS para preenchimento da ficha de entrega.

Outras vagas podem ser acessadas neste link da Funsat http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/