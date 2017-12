Funsat realiza 1ª Campanha do Emprego no comércio da região central

Para estimular os empresários ofertarem vagas de trabalho na Agência Municipal de Emprego da Funsat, a equipe técnica da Fundação Social do Trabalho iniciou, nesta semana, a 1ª Campanha do Emprego. Nesse primeiro momento, as visitas são realizadas na região central de Campo Grande. A intenção é a de explicar como funciona os serviços da Funsat para os comerciantes da capital. Na última segunda-feira (11), os técnicos percorreram diversos estabelecimentos comerciais para dialogar com empresários e conhecer a demanda profissional. A campanha continua durante o mês de dezembro.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat Cleiton Franco, a campanha visa aumentar o número de vagas para serem disponibilizadas para os trabalhadores. “Esta campanha a campo é para explicar o funcionamento da Agência de Emprego para o empregador e a forma como atuamos na prospecção de vagas”, disse.

O diretor-adjunto da Funsat, Beto Avelar esclareceu que a campanha busca, ainda, novas colocações de emprego em diversos níveis de ocupação e de escolaridade e experiência. “Implantamos uma força-tarefa com profissionais habilitados a prospectar vagas abrangendo o comércio e a indústria. Explicamos, por exemplo, aos empresários que não existe custo para ofertar vagas na Funsat, além disso o profissional é selecionado de acordo com o perfil exigido pela empresa”, explicou.

Durante as visitas foram distribuídos panfletos explicativos. Para o gerente de loja, Fernando Fontane Garcia, esta iniciativa da agência de emprego é de extrema importância na hora do recrutamento e seleção. “Estou com vagas na loja e preciso preencher e não tenho tempo para filtrar e selecionar os profissionais e a Funsat realiza este trabalho para nós, o que agiliza e facilita muito”, pontuou.

Já a gerente de uma ótica no centro, Elisangela Fernandes, disse que anuncia suas vagas placas na entrada da loja, mas nem sempre preenche as vagas. “Essa ação explicativa da Funsat no comércio é muito relevante para nós, gerando conhecimento, destacou Elisangela. Para ela é mais uma oportunidade para anunciar vagas de emprego, principalmente nesse período de final de ano.