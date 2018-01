Funsat promove qualificação profissional para beneficiários do Proinc 

O Proinc visa proporcionar ocupação, qualificação social e profissional a cidadãos desempregados há pelo menos seis meses, sem registro em carteira e com renda bruta familiar de até um salário mínimo e meio - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), por meio do programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), dirigido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), está qualificando 75 beneficiários do Programa de Inclusão Profissional (Proinc) na área da Construção Civil e artesanato.

O Proinc visa proporcionar ocupação, qualificação social e profissional a cidadãos desempregados há pelo menos seis meses, sem registro em carteira e com renda bruta familiar de até um salário mínimo e meio.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, os dois programas das respectivas pastas se uniram para capacitar esses trabalhadores e inserir pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. “Este é o objetivo da gestão, capacitar essas pessoas para futuramente ter oportunidade de emprego com carteira assinada. O Proinc e o Programa Acessuas têm a mesma finalidade e juntos vamos propiciar qualificação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade”, disse Cleiton.

O Acessuas Trabalho busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades, ao trabalho e emprego.

Para o secretário da SAS José Mário Antunes, a parceria com a Funsat é o resultado de uma gestão humana e voltada para quem realmente precisa. “A SAS tem o papel principal oferecer apoio técnico e assistência no fortalecimento dos vínculos familiares dos nossos usuários. Essa ponte com a Funsat vai garantir a essas pessoas mais oportunidades; uma chance de concorrerem no mercado de trabalho já que serão capacitados nesse sentido e terão com isso uma chance de um futuro digno”, pontuou José Mário.

Os trabalhadores estão sendo qualificados com cursos de Pintor de obras (do arco da Construção Civil) e Fuxico (do arco do artesanato). Os cursos oferecidos possuem carga horária específica de 40 horas/aula, com metodologia participativa e vivencial.

Serviço:

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O horário de atendimento é das 7h às 17h. Telefone de contato (67) 3314-9625.

A SAS está localizada na Rua dos Barbosas, 321. O horário de atendimento é das 7h30 às 17h30. O telefone para contato é (67) 3314-3271.