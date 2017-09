Funsat promove curso de segurança e eletricidade

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – Funsat por meio da coordenadoria de qualificação profissional finaliza o curso NR10 oferecido à equipe de infraestrutura da Agetec.

Entre os temas abordados, os profissionais receberam orientações atualizadas referentes à prevenção de acidentes de trabalho que a norma NR 10 abrange com medidas de segurança e controle de riscos existente no setor elétrico.

A equipe é composta por sete profissionais que participaram da formação em NR10 por meio de uma parceria entre a Funsat e a Agetec. A capacitação que teve a duração de 40h/a objetivou atualizar os profissionais com informações na área de eletricidade e segurança.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco o objetivo da Funsat com essa formação em NR10 é a prevenção em segurança do trabalho. “A NR10 para quem trabalha no campo a ideia é não errar – o nosso objetivo é preservar vidas. O nosso papel enquanto instituição que qualifica é levar o conhecimento para frente garantindo a segurança de todos”, enfatizou Franco.

“O curso superou nossas expectativas a princípio era para ser uma palestra sobre segurança e transformo-se num curso completo com conhecimento técnico em eletricidade e segurança do trabalho”, destacou José Natalino gerente da equipe de infraestrutura da Agetec.

Já Jhonniffer Souza , o item segurança foi muito importante. “Eu aprendi muito sobre os perigos e riscos, pois trabalhamos diretamente com cabeamento”, explicou.

Segundo Victor Fernandes, a qualificação trouxe novos conhecimentos e esclareceu muito sobre a área da eletricidade. “aprendi muito, pois no dia-a-dia o nosso trabalho é interligado a parte de lógica com eletricidade, comenta.

Serviço:

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande está atendendo em nova sede situada a Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).

Além de qualificar os trabalhadores, ela realiza encaminhamento para as vagas de emprego, faz a emissão da Carteira de Trabalho, habilitação do Seguro – desemprego.

Mais informações no telefone (67) 3314-3625 e 3314 3604

