Funsat promove ação para intermediar empregos neste sábado no Parque Jacques da Luz

A equipe da Funsat promove, neste sábado (4), ação com serviços de intermediação de emprego. Os servidores vão estar, entre as 8 e 11 horas da manhã, no Parque Jacques da Luz, na Rua Barreiras, s/n, no Bairro Moreninha II, atendendo a população.

O evento visa ainda homenagear o dia Internacional das Mulheres com a realização de diversos serviços e atividades de lazer.

O Programa Itinerante da Funsat tem como objetivo principal levar aos moradores, serviços gratuitos como cadastro e encaminhamento para vagas de emprego e orientações sobre Seguro-Desemprego e Emissão da Carteira de Trabalho, entre outros.

Documentos necessários

Cadastro para vagas de emprego – Apresentar documentos originais: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência (água, luz ou telefone).

