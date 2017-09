Funsat participa do Dia D de Inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), por meio do núcleo que atende pessoas com deficiência da Funsat , participará na próxima sexta-feira (29), das 13h30 às 17h, no auditório do Creci, do “Dia D” – Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com deficiência (PcD) e dos beneficiários reabilitados do INSS, promovido pelo Ministério do Trabalho.

O Dia D buscar promover a inclusão dessas pessoas no mercado formal de trabalho e fortalecer as políticas da empregabilidade para as pessoas com deficiência. A intenção é possibilitar a aproximação entre trabalhadores com deficiência e as empresas.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco o objetivo é fomentar o mercado para abrir mais vagas para pessoas com deficiência através do cumprimento da Lei de Cotas. “Queremos ampliar o número de trabalhadores com deficiência no mercado formal de trabalho”, destacou.

Durante o evento, o público presente formado por empresas e empresários vão discutir temas importantes, entre eles o cumprimento da Lei de Cotas, o que as empresas podem fazer pela inclusão das pessoas com deficiência e também será abordada questão da reabilitação profissional do INSS e o retorno dos trabalhadores para o mercado de trabalho. As equipes técnica multiprofissionais da Funsat e Funtrab através do Portal Emprega Brasil irão discutir o RH desvelando a ferramenta de inserção.

Serviço – O Dia D de Inclusão Social e Profissional das pessoas com Deficiência e dos Beneficiários reabilitados do INSS, será no dia 29/9 das 13h30 às 17h no Auditório do Creci localizado na Rua: Rio Grande do Sul nº 174 – Centro.

