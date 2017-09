Funsat participa da 4ª edição do “Dia D” de Inclusão Social e Profissional

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), por meio do núcleo de atendimento às pessoas com deficiência da Funsat, participará hoje (29), das 13h30 às 17h, no auditório do Creci, da 4ª edição do “Dia D” – Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com deficiência (PcD) e dos beneficiários reabilitados do INSS, promovido pelo Ministério do Trabalho.

O Dia D busca impulsionar a inclusão social e profissional das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho e fortalecer as políticas da empregabilidade para as pessoas com deficiência e assim possibilitar a aproximação entre trabalhadores com deficiência e as empresas.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, o objetivo é fomentar o mercado para abrir mais vagas para pessoas com deficiência através do cumprimento da Lei de Cotas. “Queremos ampliar o número de trabalhadores com deficiência no mercado formal de trabalho”, destacou.

Durante o evento, o público presente formado por representantes de empresas vão discutir temas importantes, entre eles o cumprimento da Lei de Cotas, o que as empresas podem fazer pela inclusão das pessoas com deficiência. Também será abordada a questão da reabilitação profissional do INSS e o retorno dos trabalhadores para o mercado de trabalho. As equipes técnicas multiprofissionais da Funsat e Funtrab através do Portal Emprega Brasil irão discutir o RH desvelando a ferramenta de inserção.

Serviço – Dia D de Inclusão Social e Profissional das pessoas com Deficiência e dos Beneficiários reabilitados do INSS.

Data – 29.09. 2017 (sexta-feira)

Horário – 13h30 às 17h

Local – Rua: Rio Grande do Sul nº 174 – Centro no Auditório do Creci

