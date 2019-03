Funsat oferece vagas para mecânico de caminhão, advogado e motorista de ônibus

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta quarta-feira (27) diversas oportunidades de trabalho entre elas para advogado, mecânico de caminhão e motorista de ônibus.

Para a vaga de advogado é necessário ter conhecimento na área cível ou trabalhista. Ter registro ativo na OAB e veículo próprio(carro e/ou moto), além de disponibilidade para viagem. Conhecimento em Informática intermediária, boa comunicação, bom interpessoal, concentração e ensino superior completo em Direito.

Salário Negociável com o empregador conforme conhecimento e experiência na função. Interessados nesta vaga devem comparecer até dia 28/03 às 12h, pois entrevista será na sede da Funsat amanhã à tarde. É necessário apresentar carteira de trabalho, documentos comprobatórios de experiências e documentos pessoais.

As vagas de mecânico de caminhão exige que o profissional tenha experiência e que seja Mecânico C – linha pesada ônibus e caminhões já que irá montar, manter e reparar equipamentos mecânicos, bem como executar a manutenção preventiva e corretiva de veículos, câmbio, motor e diferencial. O oferecido é de R$ 2.132,04 mais benefícios de cesta básica, ticket alimentação de R$ 150,00, plano médico e odontológico, vale transporte e refeição no local.

E para a vaga de motorista de ônibus urbano,o profissional deverá ter experiência como motorista escolar e curso de transporte escolar (apresentar o certificado) e ter disponibilidade para viagens. O Salário R$ 2.048,00 mais vale transporte e outros benefícios que serão informados na entrevista.

Serviço:

A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e Comprovante de residência. A Funsat atende de 2ª a 6º feira, das 07 às 17horas.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).