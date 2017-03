Funsat oferece vagas para auxiliar técnico de controle de qualidade e eletricista

?A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), oferece nesta segunda-feira (20) vagas para auxiliar de técnico de controle de qualidade com técnico em química, ensino superior incompleto ou cursando engenharia de produção, para atuar em indústria como assistente de qualidade de produtos plásticos, R$ 1.091,00; Dedetizador, para serviços residenciais e empresariais, com ensino médio completo, experiência na função e com CNH “AB”, salário inicial R$ 980,00; Salgadeiro com ensino fundamental completo, experiência em serviços de padaria no preparo de massas, recheios e salgados, salário R$ 1.120,00 mais alimentação na empresa;

Também há vagas para Eletricista de instalações de veículos automotores com ensino fundamental completo, experiência em serviços elétricos automotivos e instalação e manutenção de ar condicionado, salário R$ 1.800,00; Borracheiro com ensino fundamental incompleto, experiência na função em manutenção e consertos de pneus, salário R$ 1.000,00 mais bônus e porcentagem sobre a venda de pneus;

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat, lembrando que as vagas exigem diversos níveis de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias

A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência. Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

A Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – JD. TV. Morena

O horário de atendimento é das 07h às 17h, de segunda a sexta.

