Funsat oferece vagas para Auxiliar de faturamento, Relações Públicas e Mestre de Obras

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta segunda-feira (18) diversas oportunidades de empregos, entre elas para auxiliar de faturamento, relações públicas e mestre de obras.

Para concorrer a vaga de auxiliar de faturamento o profissional precisa ter experiência na área, lançamento de notas fiscais, tributação. Informática (pacote office), o profissional receberá treinamento para uso do sistema próprio da empresa. É necessário ter experiência comprovada em CTPS, Escolaridade: Ensino Médio completo. O Salário oferecido: A combinar na Entrevista

Incentivos: Vale Transporte – TICKET.

E para a vaga de Relações Públicas, profissional precisa ser especialista em telemarketing e relações públicas. Divulgação de serviços prestados pela empresa. Os requisitos, ter experiência Comprovada em CTPS. A Escolaridade exigida é ter superior completo em jornalismo, publicidade propaganda ou comercio exterior. O Salário oferecido e benefícios serão combinados no ato da entrevista.

Para a vaga de Mestre de Obras, é necessário ter experiência comprovada. Com disponibilidade para viagem a trabalho no interior do estado. Requisitos Experiência Comprovada em CTPS Escolaridade: Ensino Médio completo. O Salário oferecido é de R$ 3.000,00 e os Incentivos: Vale Transporte.

Serviço:

A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e Comprovante de residência. A Funsat atende de 2ª a 6º feira, das 07 às 17horas.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).