Funsat oferece vagas para auxiliar de custos e técnico de enfermagem

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece nesta quarta-feira (22.03) vagas para auxiliar de custos, exigência de ensino superior incompleto cursando Administração; engenharia de produção ou ciências, com domínio no pacote Office e que more na região da saída para Sidrolândia, salário R$ 937,00 + insalubre; gerente comercial com ensino médio completo, experiência na função para gerenciar loja, salário R$ 1.400,00 + comissão; técnico químico- exclusive análises químicas, com ensino médio e curso técnico na área, experiência no segmento de meio ambiente, para realizar análise físico-química, salário R$ 1.500,00.

Também há vagas para auxiliar de mesa em restaurante, com ensino médio incompleto, com experiência em serviço de restaurante para organizar mesas, fazer limpeza, servir clientes e montar marmitex, entre outros serviços inerentes a função, salário R$ 1.015,00; vendedor interno com ensino superior incompleto ou completo, experiência em vendas de Software, com CNH A/B, salário R$ 1.005,00 + comissão e vale alimentação; técnico de enfermagem com ensino médio completo e curso técnico de enfermagem com registro no Coren/MS, experiência na função (com prática em punção venosa), entre outros, salário R$ 2.200,00.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações disponíveis no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade, e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

Serviço:

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro–desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e ainda oferece informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência.

Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

A Funsat está localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, nº 1.581 – Jardim TV. Morena. O atendimento acontece no período das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Veja Também

Comentários