Funsat leva serviço itinerante para região do Parque do Sol

A Funsat (Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) estará nos bairros Vila Popular, Parque do Sul, Coophatrabalho, Vila Nasser e Bonança prestando auxílio aos trabalhadores. Os atendimentos serão realizados no período da manhã, das 8h às 11h.

Funsat Itinerante

Nesta terça-feira (09.05), o serviço acontece até daqui a pouco, na sede do Cras Popular, na Rua Marçal de Souza, 25, Bairro Vila Popular.

Quarta-feira (10.05), o atendimento será no Cecapro, na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, 1440, no Bairro Parque do Sol.

Quinta-feira (11.05), o atendimento será feito no Centro Comunitário Coophatrabalho, na Avenida Florestal, 847, no Bairro Coophatrabalho.

Sexta-feira (12.05), o atendimento será no Cras Vila Nasser, na Rua Januario Barbosa, 366, no Bairro Vila Nasser.

E no sábado (13.05), o atendimento será na sede da AMCHB – Associação de Moradores do Conjunto Habitacional, na Rua Jardim Silveira, s/n, Bairro Bonança.

Veja Também

Comentários