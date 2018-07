Funsat leva atendimento itinerante no distrito de Anhanduí

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), esteve no Distrito de Anhandui, nesta segunda-feira (16), com atendimento Itinerante da Agência de Emprego. O evento aconteceu na Subprefeitura de Anhandui e atendeu mais de trinta trabalhadores com sete encaminhamentos para o mercado de trabalho.

A trabalhadora Hosana Santos Melo, de 40 anos, foi encaminhada para uma vaga de atendimento de call center. Hosana é mãe de três filhos e elogiou a ação em Anhandui.

“Muito bom esta ação aqui em Anhanduí. Estávamos precisando. A maioria das pessoas desempregadas, muitas vezes não tem condições de ir até a Funsat, e hoje estou muito feliz e agradecida pelo excelente atendimento da equipe e fui encaminhada para uma vaga”, agradeceu.

O subprefeito de Anhandui, o professor Ernesto Francisco dos Santos, comemorou as vagas ofertadas pela Funsat, ” O Distrito de Anhanduí é carente de vagas de emprego e hoje a Prefeitura, por meio da Funsat trouxe mais de 160 vagas de emprego para nossos trabalhadores. A Funsat trouxe esperança e oportunidades para nossos trabalhadores” .

Para o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, a ação irá acontecer com mais freqüência no Distrito e em breve haverá um posto de atendimento exclusivo da Funsat no Distrito de Anhanduí.

“Vamos trazer mais oportunidades para os moradores de Anhanduí e através do prefeito Marquinhos Trad, em breve estaremos aqui com um posto de atendimento da Funsat para atender todos os trabalhadores de Anhanduí e região”, revelou.

Para candidatar-se à vaga é preciso comparecer à Funsat e levar os documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho.

A Agência de Emprego da Funsat possui outras vagas de emprego e que exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

A Funsat está localizada na Rua 14 de julho,992, quase ao lado da Igreja Ortodoxa na Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3314-3084