Funsat lança cursos do Pronatec nas áreas de gestão, comunicação e turismo

Para garantir a qualificação de acesso ao ensino médio e técnico feita de acordo com o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Médio Técnico e Emprego), a Prefeitura de Campo Grande, através da Fundação Social do Trabalho lançou na última terça-feira (15), diversos cursos do Pronatec, nas áreas de gestão, comunicação e turismo.

O evento, que contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, aconteceu no auditório do Instituto Mirim e reuniu professores, alunos e autoridades.

Nesta etapa serão qualificados 125 alunos que tiveram a inscrição e o cadastro feito nas escolas estaduais. O programa é direcionado para estudantes, trabalhadores de baixa renda que desejam se qualificar tecnicamente para inserção no mercado de trabalho. Serão oferecidos cursos nos eixos de gestão e negócios, informação e comunicação e turismo, hospitalidade e lazer.

O alunos receberão bolsa-formação, uniforme, vale-transporte, lanche e material didático para aulas práticas (apostila, lápis, caneta, borracha e caderno). As aulas terão a carga horária mínima de 800h/a até o total de 1000h/a, de acordo com a especificidade de cada curso.

Ao destacar a importância dos cursos, o prefeito avaliou a oportunidade da qualificação para os alunos. “Para ter sucesso é preciso trabalhar muito e se qualificar. Você só vai dar o melhor para seu filho com a força do seu trabalho”, ressaltou o prefeito Marquinhos Trad aos participantes.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco frisou a qualificação profissional. “Nosso objetivo é qualificar profissionais, isto porque a educação ninguém tira da pessoa, é uma oportunidade para Campo Grande”.

Outro ponto destacado é a preparação para o mercado de trabalho. De acordo com a secretária de Educação, Ilza Mateus o conhecimento faz toda a diferença. Enquanto muitos preferem o lazer, outros estão se preparando para o futuro e as melhores oportunidades serão para os mais qualificados”, pontuou.

O Pronatec é um programa do Governo Federal, administrado pelo Ministério da Educação (MEC) e executado pela Prefeitura de Campo Grande.

Nesta edição 5 cursos serão ofertados na seguintes áreas:

