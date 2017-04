Funsat lança cursos de qualificação para beneficiar trabalhadores inscritos no Proinc

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizou nesta terça-feira (4), a aula inaugural dos cursos do Programa de Inclusão Profissional – Proinc.

O evento, que aconteceu no auditório da Funsat, contou com a presença, além dos alunos inscritos, do prefeito Marquinhos Trad, da vice-prefeita Adriane Lopes, da primeira-dama Tatiana Trad, do diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, que estava acompanhado por sua equipe técnica.

Os cursos de Informática Básica – Digitação e também o de Artesanato em Fuxico – oferecidos para os beneficiários do Proinc – abrem o calendário de 2017. Cada curso terá carga horária especifica que com duração que variam de 40h/aula a 70h/a, com metodologia participativa e presencial.

Para dar as boas-vindas aos alunos, o prefeito Marquinhos Trad falou da força de vontade, como fator principal para o sucesso pessoal e profissional. “É isso o que tem feito a diferença nos dias de hoje. Mais do que contar com a sorte e a inteligência, é a força de vontade que fará com que vocês sejam reconhecidos e valorizados. Aproveitem essa oportunidade”, disse.

O diretor-presidente da Funsat explica que o objetivo desses cursos é dar oportunidade aos inscritos no programa de ingressarem no mercado de trabalho. “Objetivo é que vocês tenham realmente a oportunidade de ter uma carteira assinada, que tenham férias, 13º salário, fundo de garantia. Enfim, esse é o objetivo da prefeitura municipal de campo grande”, destacou Cleiton.

A vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, falou do empenho da prefeitura para aumentar as vagas de empregos na Funsat, “Nós estamos em busca de parceiros do setor privado que queiram investir no município, nos ajudando na preparação e na capacitação dos trabalhadores. Queremos dar oportunidade digna para que os trabalhadores da nossa Capital possam sustentar suas famílias”.

Já a primeira-dama da cidade Tatiane Trad, esclareceu a reformulação do Proinc nesta gestão, “O programa é voltado para pessoas que estão desempregadas e em situação de vulnerabilidade social e que precisam de uma oportunidade de trabalho. Hoje estamos cumprindo o que determina a Lei. Além disso vamos capacitar e qualificar essas pessoas”.

A coordenadora de Educação Profissional da Funsat, Maria Andrade, frisou a importância da qualificação, “A qualificação é um pulo para vocês se inserirem no mundo do trabalho, seja para serem empregados ou donos do próprio negocio. É um passo essencial na vida de vocês”.

Inscrito no programa há sete meses, Weverson Dias da Cruz disse que está animado com o novo desafio. “Nunca participei de nenhum curso de qualificação, mas hoje estou aqui e quero aproveitar os cursos oferecidos para me preparar e conseguir um emprego com carteira assinada” revelou.

Desempregada há três anos, Rosangela da Silva disse que é grata ao poder público pela a oportunidade encontrada no Proinc. “Estou inscrita há um mês no programa e estou muito feliz pela oportunidade. Quero aproveitar para me qualificar nos mais diversos segmentos oferecidos”.

A aula inaugural contou com a presença do diretor-adjunto da Funsat, Roberto Avelar.

