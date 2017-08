Funsat Itinerante participa do Desafio Fort Atacadista neste domingo

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), participa de ação esportiva Desafio Fort Atacadista com serviços de intermediação de empregos aos moradores. O evento acontece neste domingo, no pátio de estacionamento da Praça do Papa.

A iniciativa é promovida pelo segmento de mercado atacadista que atua em Campo Grande que promove a corrida de milhas. Os recursos obtidos com a ação serão destinados à Legião da Boa Vontade (LBV). A atividade integra a programação de aniversário de 118 anos de Campo Grande.

Prova

A prova, com concentração a partir das 7 horas, terá a largada às 8 horas, com encerramento previsto para às 10 horas.

Entre as ações oferecidas pela Funsat estarão o cadastro e encaminhamento de vagas abertas e orientação sobre os serviços realizados pela Fundação.

Os interessados devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Serviço:

Evento – DESAFIO FORT ATACADISTA

Local: Avenida Presidente Vargas, 1336, no estacionamento ao lado da Praça do Papa – Vila Sobrinho

Horário: das 8h às 11h.

Mais informações : http://www.desafiodofort.com.br/Regulamento

