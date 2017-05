Funsat Itinerante leva atendimento para comunidade Cidade de Deus no sábado

O Programa Funsat Itinerante, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), realizará atendimento no próximo sábado (20) para os moradores da Comunidade Cidade de Deus.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, o objetivo desta ação é levar oportunidade de emprego para a comunidade. “São pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade e precisam ser acolhidas e principalmente ter oportunidade de trabalho”, frisou.

Serão oferecidos serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos para as vagas disponíveis, orientações sobre emissão de Carteira de Trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego e os demais serviços oferecidos pela Funsat. O evento também contará com atendimento jurídico, onde três advogados serão voluntários nesta ação.

Serviço – O atendimento será das 8h às 12h, na Rede Solidária – Unidade Ruth Cardoso, que está localizado na Rua Adelaide Maia Figueiredo, bairro Dom Antonio Barbosa.

Mais informações podem ser obtidas no telefone (67) 3314-5809.

