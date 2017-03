Funsat Itinerante faz mais de 40 atendimentos e garante retornos ao mercado de trabalho

Neste sábado (25), a equipe Funsat Itinerante participou do evento “Família em Ação”. Direcionado para os moradores dos bairros Pioneiros, Botafogo e toda a região, o evento contou com atendimentos da Fundação Social do Trabalho, realizando orientações sobre seguro desemprego e carteira de trabalho e outros serviços oferecidos pela agência de emprego.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, ressaltou a importância de parcerias para o Programa Funsat Itinerante, que garante o sonho do emprego. “Precisamos unir forças e serviços para realizar mais eventos em prol da população. A Funsat Itinerante é o sonho do emprego chegando até aqueles que precisam, além de todos os outros serviços que podemos oferecer em parceria”, declarou.

No total foram mais de quarenta atendimentos realizados pela Funsat, além de quatro pessoas encaminhadas ao mercado de trabalho. O evento também ofereceu corte de cabelo, aferição de pressão arterial, esporte lazer e recreação para as crianças, orientações e dicas de saúde, palestras educativas, cadastro único do bolsa família, consulta ao SPC e SERASA, carteira do SUS e apresentações culturais para animar o público presente.

Serviço

A Funsat está localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – Vila Antonio Vendas. Telefone (67) 3314-5096. Consulte nosso balcão de empregos através da Fanpage https://www.facebook.com/funsatcg/ e http://www.capital.ms.gov.br/funsat/

Veja Também

Comentários