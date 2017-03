Funsat Itinerante faz atendimento em aldeia e encaminha indígenas para mercado de trabalho

O Programa Funsat Itinerante, realizou mais de 100 atendimentos na Aldeia Indígena “Tomuné Kalivono”, localizada no bairro Santa Mônica, na manhã deste sábado (11).

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, o objetivo do programa é oferecer cadastramento de trabalhadores, encaminhamentos para vagas disponíveis, orientação sobre a emissão da carteira de trabalho (CTPS) e do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Fundação Social do Trabalho (Funsat).

“Só hoje, mais de 100 pessoas foram atendidas na comunidade Tomuné Kalivono. Oito trabalhadores foram encaminhamentos para o mercado de trabalho”, ressaltou Cleiton Franco.

Serviço

A Funsat Itinerante funciona durante a semana e finais de semana em locais previamente agendados.

Já a fundação está localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – Vila Antonio Vendas e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações no telefone: (67) 3314-5096.

