Funsat Itinerante estará neste final em três bairros da Capital

O Programa Funsat Itinerante, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), atenderá no final de semana nos bairros Tiradentes, Aero Rancho e Moreninha II.

No sábado (06), o atendimento será na sede do Centro de Recuperação Esperança, na Rua Romeu Alves Camargo, 73, no Bairro Tiradentes, das 8h às 11h.

Já no Bairro Aero Rancho, o atendimento também será realizado no sábado e acontecerá na sede da Escola Municipal “Wilson Taveira Rosalino”, na Rua Tokey Nakao, s/n, Aero Rancho, das 8h às 11h.

No domingo (07), a equipe da Funsat estará atendendo os moradores na Rua Oricuru, s/n, no Bairro Moreninha II, das 13h às 17h.

Programação da próxima semana

Na próxima semana, o Programa Funsat Itinerante estará nos seguintes bairros: Piratininga, Popular, Parque do Sol, Coophatrabalho e Bonança.

O atendimento será realizado no período da manhã das 8h às 11h. Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamento de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego.

Veja abaixo os locais agendados de 08 a 13 de maio:

Na segunda-feira (08), o atendimento será na sede do CCI Piratininga, na Avenida Manoel da Costa Lima, 1200, Vila Piratininga.

Terça-feira (09), o serviço será realizado na sede do CRAS Popular, na Rua Marçal de Souza, 25, Bairro Vila Popular.

Quarta-feira (10), o atendimento será no Cecapro, na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, 1440, no Bairro Parque do Sol.

Já na quinta-feira (11), o atendimento será feito no Centro Comunitário Coophatrabalho, na Avenida Florestal, 847, no Bairro Coophatrabalho.

Sexta-feira (12), o atendimento será no CRAS Vila Nasser, na Rua Januário Barbosa, 366, no Bairro Vila Nasser.

E no sábado (13), o atendimento será na sede da AMCHB – Associação de Moradores do Conjunto Habitacional, na Rua Jardim Silveira, s/n, Bairro Bonança.

Veja Também

Comentários