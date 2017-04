FUNSAT ITINERANTE ATENDERÁ NOS BAIRROS ESTRELA DO SUL, COOPHAVILA II, VIDA NOVA II, AERO RANCHO E SÃO CONRADO

O programa Funsat Itinerante, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), estará na próxima semana nos bairros Estrela do Sul, Coophavila II, Vida Nova II, Aero Rancho e São Conrado.

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

O atendimento nos bairros funcionará na próxima semana de segunda a quinta-feira, no período da manhã das 8h às 11h, em locais previamente agendados.

Veja abaixo o calendário e os locais agendados:

Na segunda-feira (24), o atendimento será na Associação de Moradores Estrela do Sul, na Rua Dr. Givago, 830, no Bairro Estrela do Sul.

Terça-feira (25), o serviço será realizado na sede do Cras Vila Gaúcha/ Coophavila II, na Rua Beira Mar, 1.186, no Bairro Coophavila II.

Quarta-feira (26), o atendimento será no Cras Vida Nova II, na Rua Jacy Mª de Azevedo, 164, no Bairro Vida Nova II.

Quinta-feira (27), o atendimento será feito no Cras São Conrado, na Rua Livino de Godoy, 777, no Bairro São Conrado.

E na Sexta-feira (28), o atendimento será no Cras Aero Rancho, na Rua Globo de Ouro, 862, no Bairro Aero Rancho.

