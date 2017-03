Funsat Itinerante atende amanhã no Parque Ayrton Senna e no Bairro Santa Mônica

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) realiza ação com serviços de Intermediação de Empregos no Parque Ayrton Senna e no Bairro Santa Mônica II neste sábado.

A equipe de Intermediação de Empregos da Funsat estará atendendo neste sábado (11), os moradores no Parque Ayrton Senna, na Rua Jornalista Valdir Lago, 512, no Bairro Aero Rancho, com atendimento das 08h às 11h.

Também serão contemplados com os serviços do Programa Funsat Itinerante os moradores do Bairro Santa Mônica II. A ação acontece na sede do Centro Cultural Comunidade Indígena “Tumuné Kalivono”, na Rua Projetada 1, Qd 02 , Lote 07, das 08h às 11h.

O Programa Itinerante da Funsat levará até os moradores os serviços de intermediação de emprego como cadastro e encaminhamento para vagas disponíveis e orientações sobre Seguro-Desemprego e informações sobre a Emissão da Carteira de Trabalho, entre outros.

Para participar é preciso ter em mãos os documentos pessoais como:

RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência (água, luz ou telefone).

Veja Também

Comentários