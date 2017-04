Funsat itinerante atende nesta terça e quarta com cadastro de trabalhadores

O programa Funsat Itinerante, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), atenderá terça-feira (11), moradores da Vila Popular e quarta-feira (12), no Parque do Sol.

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

Amanhã (11.04) o atendimento será na sede do CRAS Popular, na Rua Marçal de Souza, 25, na Vila Popular, das 8h às 11h.

E, na quarta-feira (12.04), o serviço será oferecido na sede do CECAPRO, localizado na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, 1440, no Parque do Sol, das 8h às 11h.

Veja Também

Comentários