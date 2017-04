Funsat Itinerante atende nesta terça (25) moradores do Coophavila II

A equipe da Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza atendimento nesta manhã, das 8h às 11h, na sede do CRAS Vila Gaúcha, no Bairro Coophavila II.

A ação visa levar aos moradores da região serviços de intermediação de empregos como: cadastro de vagas, orientações sobre os serviços de emissão da Carteia de Trabalho e do seguro- desemprego, além de informações sobre os demais setores da instituição.

Para o atendimento é necessário que o trabalhador tenha em mãos os documentos pessoais: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Veja abaixo o calendário e os locais agendados:

Hoje (25), o serviço será realizado na sede do CRAS Vila Gaúcha/ Coophavila II, na Rua Beira Mar, 1.186, no Bairro Coophavila II.

Quarta-feira (26), o atendimento será no CRAS Vida Nova II, na Rua Jacy Mª de Azevedo, 164, no Bairro Vida Nova II.

Na quinta-feira (27), o atendimento será feito no CRAS São Conrado, na Rua Livino de Godoy, 777, no Bairro São Conrado.

E na sexta-feira (28), o atendimento será no CRAS Aero Rancho, na Rua Globo de Ouro, 862, no Bairro Aero Rancho.

